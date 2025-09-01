«Это настоящие гонки». Джереми Кларксон — о жёсткой борьбе Леклера с Расселлом в Зандворте

64-летний английский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, Джереми Кларксон прокомментировал жёсткую борьбу между гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, когда монегаск обогнал британца с контактом по ходу Гран-при Нидерландов.

«Чёрт возьми, вот это настоящие гонки», — написал Кларксон на своей странице в социальных сетях.

По итогам гонки Гран-при Нидерландов британский пилот финишировал четвёртым, а гонщик итальянского коллектива не смог добраться до финиша после аварии с участием напарника Расселла по «Мерседесу» — Андреа Кими Антонелли.