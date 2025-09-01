Скидки
«Это настоящие гонки». Джереми Кларксон — о жёсткой борьбе Леклера с Расселлом в Зандворте

«Это настоящие гонки». Джереми Кларксон — о жёсткой борьбе Леклера с Расселлом в Зандворте
64-летний английский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, Джереми Кларксон прокомментировал жёсткую борьбу между гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, когда монегаск обогнал британца с контактом по ходу Гран-при Нидерландов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Чёрт возьми, вот это настоящие гонки», — написал Кларксон на своей странице в социальных сетях.

По итогам гонки Гран-при Нидерландов британский пилот финишировал четвёртым, а гонщик итальянского коллектива не смог добраться до финиша после аварии с участием напарника Расселла по «Мерседесу» — Андреа Кими Антонелли.

