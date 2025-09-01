Скидки
Исак Хаджар — первый юниор «Ред Булл», поднявшийся на подиум в своём дебютном сезоне в Ф-1

Исак Хаджар — первый юниор «Ред Булл», поднявшийся на подиум в своём дебютном сезоне в Ф-1
20-летний пилот итальянского коллектива «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар стал первым гонщиком юниорской программы австрийской команды «Ред Булл», которому удалось финишировать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 в топ-3 гонки одного из этапов.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

Напомним, Хаджар стал самым молодым французским пилотом, который поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1 после того, как финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней.

Выше Исака финишировали только 24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри и четырёхкратный чемпион Ф-1, а также гонщик «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

