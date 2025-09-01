«Его ждёт блестящее будущее». Льюис Хэмилтон — об Исаке Хаджаре

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот итальянского коллектива «Феррари» британец Льюис Хэмилтон лестно высказался в адрес 20-летнего гонщика команды «Рейсинг Буллз» француза Исака Хаджара.

«Очень здорово видеть, что Исак продолжает расти как гонщик, он действительно замечательный парень. Так что его ждёт блестящее будущее», — приводит слова Хэмилтона портал Sportskeeda.

Напомним, Хаджар стал самым молодым французским пилотом, который поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1 после того, как финишировал на третьей позиции в гонке Гран-при Нидерландов в возрасте 20 лет, 11 месяцев и 3 дней.