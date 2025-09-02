Скидки
В «Феррари» представили мерч к Гран-при Италии в голубом цвете

В «Феррари» представили мерч к Гран-при Италии в голубом цвете
Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» представила новый мерч «Скудерии», который приурочен к предстоящему Гран-при Италии и выполнен в благородном голубом оттенке. Домашний этап команды пройдёт с 5 по 7 сентября в Монце.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

27-летний пилот итальянского коллектива монегаск Шарль Леклер к настоящему моменту занимает пятое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 151 очко. А его напарник, 40-летний семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон располагается на шестой позиции, заработав 109 очков после 15 этапов. Лидером является гонщик «Макларена» австралиец Оскар Пиастри, на счету которого 309 очков.

Ранее Льюис Хэмилтон лестно высказался в адрес 20-летнего гонщика команды «Рейсинг Буллз» француза Исака Хаджара.

