Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Италии после провала «Феррари» в Нидерландах

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о предстоящем Гран-при Италии после провального для итальянской команды уикенда в Нидерландах.

Напомним, и Леклер, и его напарник британец Льюис Хэмилтон не смогли финишировать и досрочно завершили выступления.

«Мы видим позитив в любой ситуации, но я бы предпочёл считать этот уикенд очень, очень разочаровывающим. Мы испытывали трудности с первой практики до квалификации, гонка была лучше. Мы не можем больше позволить себе такую пятницу.

На трассе в Зандворте есть всё, что ненавидят наши машины, поэтому я считаю, что Монца будет позитивнее. Можем ли нацеливаться на победу? Я так не думаю, «Макларен» будет невероятен. Но никогда не говори «никогда», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.