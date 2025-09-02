Бывшего пилота Формулы‑1 арестовали в Бразилии
Поделиться
Бывшего пилота Формулы-1 бразильца Тарсо Маркеса арестовали в Бразилии, сообщает издание Associated Press.
По информации ресурса, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 31 августа. Маркес, ехавший на «Ламборгини», был остановлен сотрудниками полиции из-за отсутствия номерных знаков. При проверке было выявлено, что на автомобиле числится задолженность в размере $ 240 тысяч.
Тарсо Маркесу 49 лет. Бразилец провел три сезона (1996, 1997 и 2001) в Формуле-1, все – за команду «Минарди». Примечательно, что Маркес выступил всего на 24 Гран-при в престижнейшей гоночной серии мира, не набрав ни одного очка.
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
10:30
-
09:46
-
00:29
- 1 сентября 2025
-
23:25
-
22:14
-
21:25
-
20:44
-
19:44
-
18:25
-
17:48
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:38
-
13:46
-
13:01
-
12:13
-
12:08
-
12:03
-
11:35
-
11:26
-
10:46
-
10:38
-
10:22
-
09:30
-
09:22
-
09:09
-
00:47
-
00:43
- 31 августа 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:31
-
22:55
-
22:46
-
22:11