Ральф Шумахер прокомментировал подиум Хаджара на Гран-при Нидерландов

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер прокомментировал выступление пилота «Рейсинг Буллз» француза Исака Хаджара на минувшем Гран-при Нидерландов.

Напомним, Хаджар финишировал на третьем месте, впервые в карьере поднявшись на подиум.

«Он блестяще пилотировал на протяжении всего уикенда. В этом и заключается красота Формулы-1 — порой случаются гонки, когда на подиуме внезапно оказывается пилот «Рейсинг Буллз». Команда была сильна на протяжении всего года, и увенчать всё это так… фантастика», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Ранее семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон высказался о Хаджаре.