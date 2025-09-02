В Формуле-1 близки к договорённости о переходе на гибридные двигатели V8 — AMuS

Руководство Формулы-1 совместно с Международной автомобильной федерацией (ФИА) и производителями силовых установок рассмотрит переход на гибридные двигатели V8, сообщает издание Auto Motor und Sport. Обсуждение состоится после Гран-при Италии.

Предлагается использование гибридного двигателя V8 объёмом 2,4 л, такой использовался в чемпионате с 2006 по 2013 год. При этом ожидается, что мощность гибридной составляющей составит от 220 до 240 кВт, что больше текущего показателя (120 кВт), но меньше ожидаемых показателей 2026 года (350 кВт).

Один из основных вопросов заключается в сроках перехода. Среди вариантов рассматриваются 2029, 2030 и 2031 год. Сообщается, что ФИА настаивает на переходе в 2029 году, организацию поддержали Red Bull Powertrains и «Кадиллак».