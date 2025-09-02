Скидки
Издание The Race назвало причины отказа Мика Шумахера от предложения «Кадиллака»

Издание The Race назвало причины отказа Мика Шумахера от предложения «Кадиллака»
Бывший пилот Формулы-1 немец Мик Шумахер отказался стать резервистом «Кадиллака», готовящегося войти в престижнейшую гоночную серию мира в 2026 году, сообщает издание The Race.

Также Шумахеру предлагалась возможность представить американскую команду в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).

По информации ресурса, на решение немца могли повлиять менее гибкие условия «Кадиллака» в WEC, чем в «Альпин», где он провёл все квалификационные сессии в нынешнем сезоне. Помимо этого, сообщается, что Шумахер ведёт переговоры с «Маклареном», чтобы выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость в 2027 году.

