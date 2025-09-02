Заключительный этап RDS Open пройдёт 6-7 сентября в Казани

6 и 7 сентября на территории автодрома KazanRing Canyon в Казани пройдёт седьмой этап Открытого чемпионата по дрифту (RDS Open). В заключительном этапе примут участие пилоты из 15 регионов России, готовые побороться за места на пьедестале.

Имя победителя чемпионата в зачёте NXT известно. Благодаря высоким результатам в сезоне, чемпионство уже на шестом этапе оформил пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофей Добровольский (г. Москва). Также недосягаемым для конкурентов стал результат команды STAR PЁR STARS AIMOL, ставшей победителем чемпионата в командном зачёте досрочно. Однако интрига вокруг чемпионства в зачете PRO сохраняется, также удивить любителей дрифта сможет и распределение призовых мест.

Борьбу за первую строчку в турнирной таблице RDS Open PRO ведут два пилота — Анатолий Щербак (г. Москва) и Фёдор Воробьёв (г. Москва). По итогам шести этапов в личном зачёте лидирует Щербак, однако финальный этап может изменить положение каждого из спортсменов. Математические шансы на победу в сезоне есть и у екатеринбуржца Сергея Корнеева, если для лидеров зачётной группы этап сложится неудачно. Войти в число призеров также есть шансы у пилота из Ростова-на-Дону Валерия Богочарова и московского спортсмена Михаила Давидянца.

В RDS Open NXT бороться за второе и третье места в чемпионате будут пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Артур Зелёный (г. Москва) и петербургский спортсмен из команды «Tamashi Культура Заноса» Владимир Афанасьев. Их ближайший конкурент — Анастасия Дандылева (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2»), за сезон девушка уверенно улучшила свои спортивные показатели и дважды получала «бронзу» в зачётной группе.

Расписание 7 этапа RDS Open 2025 на KazanRing Canyon

6 сентября, суббота

10:15-12:20 — квалификация (1-3 группа)

13:00-13:35 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-17:35 — парные заезды ТОП-32

7 сентября, воскресенье

10:05-11:05 — парад пилотов и автограф-сессия

12:20-17:55 — парные заезды ТОП-16 / ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:05 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «KazanRing Canyon», так и в прямом эфире на платформе RDS TV.