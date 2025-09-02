Льюис Хэмилтон установил антирекорд «Феррари» на Гран-при Нидерландов

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон установил антирекорд на минувшем Гран-при Нидерландов Формулы-1.
Хэмилтон возглавил список гонщиков, которые, выступая за итальянскую команду, так и не смогли оказаться на подиуме*, гонка в Зандворте стала для него 15-й без попадания в топ-3. Предыдущий «рекорд» принадлежал итальянцу Ивану Капелли – на его счету было 14 гонок без подиума.
Напомним, после 15 этапов в сезоне-2025 Хэмилтон располагается на шестом месте в личном зачёте пилотов.
Ранее Хэмилтон прокомментировал попадание пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на подиум ГП Нидерландов.
* Хэмилтон может выйти из списка, если успеет до ухода из «Феррари» попасть на подиум