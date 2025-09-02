Мекис рассказал об откровенной беседе с Ферстаппеном в свой первый день в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал о беседе с пилотом команды нидерландцем Максом Ферстаппеном сразу же после своего назначения на должность главы команды.

«Пришлось ли уговаривать Ферстаппена остаться? Нет. Мы с Максом ни разу не говорили о его будущем. Нам это не нужно. Он подошёл ко мне в первый день и сказал: «Забудь всё, о чём ты читал. Я остаюсь в «Ред Булл» и готов к предстоящей работе», — приводит слова Мекиса издание Bild.

Напомним, после 15 этапов в сезоне-2025 Ферстаппен располагается на третьем месте в личном зачёте пилотов.

