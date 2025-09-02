Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис рассказал об откровенной беседе с Ферстаппеном в свой первый день в «Ред Булл»

Мекис рассказал об откровенной беседе с Ферстаппеном в свой первый день в «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал о беседе с пилотом команды нидерландцем Максом Ферстаппеном сразу же после своего назначения на должность главы команды.

«Пришлось ли уговаривать Ферстаппена остаться? Нет. Мы с Максом ни разу не говорили о его будущем. Нам это не нужно. Он подошёл ко мне в первый день и сказал: «Забудь всё, о чём ты читал. Я остаюсь в «Ред Булл» и готов к предстоящей работе», — приводит слова Мекиса издание Bild.

Напомним, после 15 этапов в сезоне-2025 Ферстаппен располагается на третьем месте в личном зачёте пилотов.

Материалы по теме
Алонсо: если бы Ферстаппен пилотировал болид «Рейсинг Буллз», то боролся бы за титул

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android