Хаджар получит новый трофей за третье место на Гран-при Нидерландов вместо разбитого

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар, занявший третье место на Гран-при Нидерландов, получит новый керамический трофей, который разбил во время празднования. Организаторы заверили, что ему выдадут новый экземпляр.

«Трофеи изготавливаются из высококачественной керамики и расписываются вручную нашими мастерами. Керамика — красивый, но хрупкий материал: она может треснуть при вибрациях или ударах. В данном случае кубок, вероятно, стоял на неровной поверхности и нагрузка распределилась неравномерно. Мы сделаем новый трофей для Хаджара, но сломанный останется у него как память», — приводит слова представителя организаторов Гран-при Нидерландов Formula Passion.

