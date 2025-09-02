Джок Клиа покинет «Феррари», известно, кто займёт его место в Академии гонщиков

Британский инженер Джок Клиа закончит работу в «Феррари» в конце 2025 года, завершив сотрудничество, начавшееся в 2014 году. Его обязанности в Академии гонщиков «Феррари» перейдут к Марку Жене. Об этом сообщает Formula Passion.

Клиа занимал в «Феррари» различные должности, связанные с инженерными и гоночными процессами, а затем перешёл к управлению молодёжной программой «Феррари». С 2025 года работу Академии будет курировать Жером Д’Амброзио, а Жене станет его заместителем.

Ранее пилот команды «Феррари» Оливер Берман занял шестое место в гонке в Нидерландах, а бразильский гонщик «Тридент» Рафаэль Камара, обучавшийся в Академии гонщиков «Феррари», выиграл титул в Формуле-3.