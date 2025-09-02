Скидки
Авто Новости

Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр покидает Team Penske

Двукратный чемпион IndyCar Уилл Пауэр покидает Team Penske
Уилл Пауэр
Американская команда Team Penske объявила о том, что её покидает австралийский гонщик Уилл Пауэр, который представлял её в гонках IndyCar на протяжении 17 лет. Согласно заявлению Team Penske, решение было принято обоюдно.

«Для меня было честью выступать за Роджера [Пенске, основателя команды — прим. „Чемпионата“] и команду Team Penske. Вместе мы добились очень многого, и я всегда буду благодарен за время, проведённое с командой и моими сокомандниками, которые поддерживали меня на всём пути, — сказал Пауэр. — После долгих раздумий я понял, что перемены — это правильный шаг для меня в данный момент».

Пауэр с командой после победы в Портленде в 2025 году

Пауэр с командой после победы в Портленде в 2025 году

Фото: indycar.com

Фото: indycar.com

«Когда мы стали обсуждать будущее, Уилл почувствовал, что ему пора что-то изменить со следующего года, — добавил Роджер Пенске. — Он был для нас выдающимся гонщиком и товарищем. Его результаты говорят сами за себя. Мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе карьеры».

Уилл Пауэр дебютировал в американских «формулах» в 2005 году в гонках ChampCar, а в IndyCar перешёл после объединения двух серий в 2008-м. В составе Team Penske Пауэр дебютировал в сезоне-2009 в качестве временного пилота, однако уже в пятом заезде за команду одержал победу. С 2010 по 2012 годы Пауэр три раза подряд становился вице-чемпионом серии, но в 2014-м всё же завоевал свой первый титул в IndyCar. В 2022-м Пауэр повторил это достижение и стал двукратным чемпионом первенства. В общей сложности на счету Пауэра 45 побед в IndyCar, включая первое место в «500 милях Индианаполиса» 2018 года.

Пилоты Team Penske лидируют в финале сезона-2025 в Нэшвилле

Пилоты Team Penske лидируют в финале сезона-2025 в Нэшвилле

Фото: indycar.com

Фото: indycar.com

Отметим, что Team Penske выставляет в IndyCar три машины, и другие пилоты команды — Джозеф Ньюгарден и Скотт Макглоклин — продлили контракты на сезон-2026. Кто заменит Пауэра в Team Penske, пока не сообщается. Кроме того, пока не известно, где сам Уилл продолжит карьеру — свободные места на следующий год остались лишь в командах-середняках. Однако, по слухам, Пауэр может заменить в Andretti Global Колтона Херту, который может покинуть коллектив.

В 2025 году чемпионом IndyCar уже в четвёртый раз в карьере стал Алекс Палоу, а Уилл Пауэр, одержавший победу в Портленде, завершил сезон на девятой позиции — выше Макглоклина (10-й) и Ньюгардена (12-й).

Ньюгарден победил в финальном этапе сезона IndyCar. Шварцман проиграл титул новичка года
