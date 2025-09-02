Скидки
Хельмут Марко: вопрос титула решён в пользу Пиастри

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что после схода Ландо Норриса в Зандворте шансы британца на чемпионский титул минимальны, и теперь фаворитом в борьбе становится Оскар Пиастри.

«Этот сход с дистанции действительно случился для Норриса в самый неподходящий момент. Это произошло на решающей стадии сезона, и теперь ему будет очень непросто. При этом в случае с Пиастри мы видели, как он каждый раз парировал атаки Норриса. Считаю, что Оскар уверенно контролировал ход гонки. Так что боюсь, что дело сделано и вопрос титула решён в пользу Пиастри», – приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на ORF.

