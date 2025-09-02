Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер — о потере Зандворта из календаря Ф-1: очень жаль, я не понимаю причин

Ральф Шумахер — о потере Зандворта из календаря Ф-1: очень жаль, я не понимаю причин
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал решение исключить Гран-при Нидерландов из календаря чемпионата после сезона-2026.

«В Зандворте я вижу ту же проблему, что и в Германии, и просто не могу этого понять. Гран-при приносит региону доход, привлекает туристов, даёт стране возможность показать себя миру. Мы всегда приезжаем сюда с удовольствием и уезжаем довольными. Такое событие заслуживает поддержки государства. Очень жаль», — приводит слова Шумахера Speed Week.

Гонка в Зандворте вернулась в календарь Формулы-1 в 2021 году после 35-летнего перерыва. Она быстро стала одной из самых посещаемых благодаря огромной поддержке местного чемпиона Макса Ферстаппена. Однако контракт организаторов с Формулой-1 истекает в 2026 году и продлён не будет.

Материалы по теме
Ральф Шумахер прокомментировал подиум Хаджара на Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android