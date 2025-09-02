Ральф Шумахер — о потере Зандворта из календаря Ф-1: очень жаль, я не понимаю причин

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал решение исключить Гран-при Нидерландов из календаря чемпионата после сезона-2026.

«В Зандворте я вижу ту же проблему, что и в Германии, и просто не могу этого понять. Гран-при приносит региону доход, привлекает туристов, даёт стране возможность показать себя миру. Мы всегда приезжаем сюда с удовольствием и уезжаем довольными. Такое событие заслуживает поддержки государства. Очень жаль», — приводит слова Шумахера Speed Week.

Гонка в Зандворте вернулась в календарь Формулы-1 в 2021 году после 35-летнего перерыва. Она быстро стала одной из самых посещаемых благодаря огромной поддержке местного чемпиона Макса Ферстаппена. Однако контракт организаторов с Формулой-1 истекает в 2026 году и продлён не будет.