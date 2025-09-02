Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв ответил, в какой момент Хэмилтон должен завершить карьеру

Жак Вильнёв ответил, в какой момент Хэмилтон должен завершить карьеру
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв заявил, что Льюис Хэмилтон не станет завершать карьеру из-за слабых результатов. По его словам, решение о завершении карьеры должно зависеть исключительно от внутреннего состояния гонщика, а не от мнения окружающих.

«Гонщик не уходит только потому, что кто-то считает его недостаточно быстрым. Ты завершишь карьеру, если однажды проснёшься и поймёшь, что больше не хочешь ехать на трассу. Это совсем другое. Если ты по-прежнему конкурентоспособен и чувствуешь в себе скорость — ты останешься. Всё зависит от настроя, страсти, психологии, денег и того, приносит ли это тебе радость», — приводит слова Вильнёва Crash.net.

Материалы по теме
Фото
Льюис Хэмилтон разбил свой болид в третьем повороте и сошёл с гонки ГП Нидерландов
Материалы по теме
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android