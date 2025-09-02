Макс Ферстаппен признался, что не готов к смене гоночного инженера

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему было бы крайне трудно работать с новым гоночным инженером вместо Джанпьеро Ламбьязе.

«Если бы мне сейчас сказали, что я должен сменить гоночного инженера, мне было бы очень трудно это принять. У нас отличное взаимопонимание. Мне практически не нужно объяснять, что я хочу от машины, он и так это знает. Думаю, это слышно и по нашим переговорам по радио. Конечно, иногда бывают эмоциональные реплики, но в целом мы хорошо сработались и можем справляться даже в сложных ситуациях», — приводит слова Ферстаппена GP Blog со ссылкой на видео Red Bull Racing.