В Малайзии представили собранный вручную спорткар с 821-сильным V8. Цена более $ 500 тыс.

Малайзийская компания Bufori Motor Car Company представила купе CS8 — собранный вручную спорткар с американским двигателем Hemi V8 мощностью 604 кВт (821 л. с.). Создатели отмечают, что спорткар сочетает в себе выдающиеся динамические характеристики с изысканностью премиального гранд-турера.

Bufori CS8 Фото: Bufori

6,4-литровый агрегат комплектуется 8-ступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями и передаёт мощность на задние колёса. Монокок автомобиль сделан из карбона и кевлара, благодаря чему снаряжённая масса машины — 1550 кг (в некоторых комплектациях вес может быть больше). Bufori CS8 обладает адаптивной многорычажной подвеской спереди и сзади, а также тормозной системой Brembo.

Bufori CS8 Фото: Bufori

В максимальной конфигурации автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на уровне 330 км/ч. При этом покупателям доступны варианты с менее производительными двигателями: 482-сильным V8 от Dodge или агрегатами из линейки Stellantis.

Bufori CS8 Фото: Bufori

На сборку такого автомобиля, по словам основателя Bufori Джерри Хури, уходит более 9 000 человеко-часов. Малайзийское издание Paultan уточняет, что стоимость автомобиля — чуть менее 2,2 млн малайзийских ринггитов (порядка $ 517 тыс.).