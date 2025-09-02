Скидки
Сайнс уверен, что способен стать чемпионом Формулы-1 с «Уильямсом»

Сайнс уверен, что способен стать чемпионом Формулы-1 с «Уильямсом»
Испанский гонщик Карлос Сайнс заявил, что верит в возможность выиграть чемпионат мира Формулы-1 в составе команды «Уильямс». Сайнс отметил, что опыт работы в других командах помогает ему строить конкурентоспособный болид.

«Да, я так считаю. Если я что и вынес из опыта выступлений за «Феррари» и другие команды, так это то, что, собрав вокруг себя правильных людей, я могу вместе с командой развивать конкурентоспособный болид. Это придает мне уверенности – я понимаю, как направлять большую организацию в правильном направлении, какими характеристиками должна обладать машина, какой должна быть структура команды. И я хочу помочь «Уильямсу» во всём этом», – приводит слова Сайнса ESPN.

Сайнс — о штрафе: это просто насмешка, я даже не пытался обогнать Лоусона
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
Катастрофа «Феррари» и новое подтверждение глупости правил. Итоги Гран-при Нидерландов
