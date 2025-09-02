«Любительский манёвр». Вильнёв вновь раскритиковал Антонелли за ошибку на ГП Нидерландов
Поделиться
Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв вновь высказался о действиях пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Нидерландов. Итальянский гонщик столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером после попытки обгона. Леклер гонку продолжить не смог, а Кими получил существенный штраф.
Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233
«Сто процентов стою на своих словах. На какой планете он думал, что пройдёт поворот и не столкнётся с Леклером? Это не гоночный ход, а очень любительский манёвр», — приводит слова Вильнёва Crash.net со ссылкой на интервью Comeon.
Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли закончил Гран-при Нидерландов на 16-м месте. Победителем гонки стал Оскар Пиастри.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
19:42
-
19:26
-
18:55
-
18:46
-
18:37
-
18:34
-
18:09
-
17:46
-
17:42
-
17:20
-
16:28
-
16:10
-
15:01
-
14:21
-
13:12
-
12:07
-
10:30
-
09:46
-
00:29
- 1 сентября 2025
-
23:25
-
22:14
-
21:25
-
20:44
-
19:44
-
18:25
-
17:48
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:38
-
13:46
-
13:01
-
12:13
-
12:08
-
12:03