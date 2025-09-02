Скидки
«Любительский манёвр». Вильнёв вновь раскритиковал Антонелли за ошибку на ГП Нидерландов

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв вновь высказался о действиях пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Нидерландов. Итальянский гонщик столкнулся с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером после попытки обгона. Леклер гонку продолжить не смог, а Кими получил существенный штраф.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Сто процентов стою на своих словах. На какой планете он думал, что пройдёт поворот и не столкнётся с Леклером? Это не гоночный ход, а очень любительский манёвр», — приводит слова Вильнёва Crash.net со ссылкой на интервью Comeon.

Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли закончил Гран-при Нидерландов на 16-м месте. Победителем гонки стал Оскар Пиастри.

