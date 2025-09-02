Расписание трансляций Гран-при Италии — 2025

С 5 по 7 сентября в Монце (Италия) пройдёт 16-й этап нынешнего сезона Формулы-1.
Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Италии покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Формула-1 Гран-при Италии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 5 сентября:
14:30. Первая тренировка Гран-при Италии;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Италии.
Суббота, 6 сентября:
13:30. Третья тренировка Гран-при Италии;
17:00. Квалификация Гран-при Италии.
Воскресенье, 7 сентября:
16:00. Гонка Гран-при Италии.