Расписание трансляций Гран-при Италии — 2025

С 5 по 7 сентября в Монце (Италия) пройдёт 16-й этап нынешнего сезона Формулы-1.

Все заезды гоночного уикенда можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Также эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии этап в Италии покажет телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 Гран-при Италии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 5 сентября:

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Италии.

Суббота, 6 сентября:

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии;

17:00. Квалификация Гран-при Италии.

Воскресенье, 7 сентября:

16:00. Гонка Гран-при Италии.