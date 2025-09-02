В «Ред Булл» поражены мастерством Ферстаппена на Гран-при Нидерландов

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис признался, что команда продолжает удивляться способностям четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, приведя в пример прошедший ранее этап Формулы-1 в Зандворте. Нидерландский гонщик финишировал вторым, показав несколько зрелищных манёвров.

«Несмотря на то, что мы работаем с ним каждый день, мы всё равно были поражены тем, чего ему удалось добиться на первом круге на пит-уолле. Это немного похоже на то, как в Спа он опередил «Макларен» на старте спринта. Он знал, что у него был один шанс. Он знал, что сейчас самое время. И он выложился на все сто. И он по-прежнему оставляет нас без слов, когда видишь это. Итак, отличная работа», — приводит слова Мекиса Autosport.