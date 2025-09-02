Мик Шумахер ведёт переговоры с «Маклареном» о выступлениях в WEC с 2027 года — The Race

Бывший пилот Формулы-1 Мик Шумахер рассматривает возможность перехода в команду «Макларен» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). В сезоне-2025 он продолжает выступать за «Альпин», однако ищет новые варианты развития карьеры, сообщает The Race.

Ранее Шумахер вёл переговоры с американской командой «Кадиллак», которая предлагала ему двойную роль: резервного пилота в Ф-1 и место в «Йота-Кадиллак» в WEC. Сделка не состоялась, так как Шумахера не устроили условия: в «Альпин» он получает приоритетный выбор шин в практиках и самостоятельно проводит квалификации, чего в «Кадиллаке» не было бы.