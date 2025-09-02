На Гран-при Италии гонщики получат новые трофеи с образами быстрых животных

Организаторы Гран-при Формулы-1 Италии представили новые трофеи, которые будут вручены гонщикам, занявшим призовые места в гонке. Кубки символизируют движения животных, считающихся самыми быстрыми в воздухе, воде и на суше.

Традиционно победители Гран-при получают индивидуальные кубки, которые отличаются дизайном на каждом этапе сезона. В этом году организаторы решили подчеркнуть скорость и динамику гонки через символику животных. Сокол-сапсан известен своей высокой скоростью в полёте, рыба-парусник — в плавании, а гепард — на суше.

Гран-при Италии пройдёт с 5 по 7 сентября в Монце. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда.