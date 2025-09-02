Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На Гран-при Италии гонщики получат новые трофеи с образами быстрых животных

На Гран-при Италии гонщики получат новые трофеи с образами быстрых животных
Комментарии

Организаторы Гран-при Формулы-1 Италии представили новые трофеи, которые будут вручены гонщикам, занявшим призовые места в гонке. Кубки символизируют движения животных, считающихся самыми быстрыми в воздухе, воде и на суше.

Традиционно победители Гран-при получают индивидуальные кубки, которые отличаются дизайном на каждом этапе сезона. В этом году организаторы решили подчеркнуть скорость и динамику гонки через символику животных. Сокол-сапсан известен своей высокой скоростью в полёте, рыба-парусник — в плавании, а гепард — на суше.

Гран-при Италии пройдёт с 5 по 7 сентября в Монце. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда.

Материалы по теме
Расписание трансляций Гран-при Италии — 2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android