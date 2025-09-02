Макс Ферстаппен: кто знает, возможно, я больше никогда не выиграю чемпионат

Четырёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен допустил, что может не завоевать пятый титул чемпиона Формулы-1.

«Я думаю, что имею уже больше, чем я когда-либо мог себе представить. Конечно, я очень доволен тем, чего достиг до сих пор. Кто знает, возможно, я больше никогда не выиграю чемпионат. Такое может пройзойти, но в данный момент это не занимает мои мысли», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

После 18 этапов ГП Формулы-1 из 30 Ферстаппен занимает третье место в чемпионате, отставая от лидера Оскара Пиастри из «Макларена» на 104 очка. Второе место занимает ещё один пилот «Макларена» Ландо Норрис.