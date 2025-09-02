Скидки
Будущее Гран-при Таиланда Формулы-1 оказалось под угрозой после отставки премьера

Проведение Гран-при Формулы-1 в Таиланде оказалось под угрозой после того, как конституционный суд страны отстранил премьер-министра Пхэтонгтарн Шинаватру за нарушение этики. Поводом стала утечка её разговора с экс-премьером Камбоджи. Она была ключевой фигурой в подготовке гонки на новой городской трассе в Бангкоке. Решение суда лишило её полномочий, что ставит под сомнение организацию мероприятия, сообщает RaceFans.

Шинаватра — четвёртый член семьи Шинаватра, отстранённый от поста премьера. Ранее Таиланд уже принимал Гран-при MotoGP, а первые попытки провести Формулу-1 предпринимались десять лет назад. На организацию гонки правительство выделяло $1,2 млрд.

С 5 по 7 сентября пройдёт Гран-при Италии на трассе в Монце.

