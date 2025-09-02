Франко Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026 MotoGP

Итальянский гонщик Франко Морбиделли продолжит выступления за команду «ВР46» в сезоне-2026 MotoGP. Контракт с пилотом продл`н после его перехода в команду в начале текущего года. На счету Морбиделли в этом сезоне два подиума — в Аргентине и Катаре, он занимает шестое место в общем зач`те, опережая напарника Фабио ди Джанантонио на семь очков.

«Моя привязанность к этой команде очень сильная. Я чувствую себя здесь отлично и рад продолжить выступления с командой Pertamina Enduro VR46 Racing в следующем сезоне. У нас впереди полтора года, чтобы показать наш потенциал», — приводит слова Морбиделли Autosport.