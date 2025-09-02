Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: разумеется, Хаджару разрешено атаковать болиды «Ред Булл»

Мекис: разумеется, Хаджару разрешено атаковать болиды «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что пилотам команды «Рейсинг Буллз» разрешено атаковать гонщиков основной команды, включая четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Таким образом, в «Ред Булл» исключили возможность применения командной тактики между двумя коллективами.

«Если бы ему было запрещено пытаться обогнать Ферстаппена, это было бы нарушением регламента. Так что ответ – да, разумеется, Хаджару разрешено атаковать болиды «Ред Булл». И я напомню, что на Гран-при Венгрии мы финишировали позади «Рейсинг Буллз». Поэтому ситуация ясна: на трассе команды соперничают друг с другом, независимо от того, кому они принадлежат», — приводит слова Мекиса Motorsport.

Материалы по теме
В «Ред Булл» поражены мастерством Ферстаппена на Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android