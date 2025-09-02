Мекис: разумеется, Хаджару разрешено атаковать болиды «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что пилотам команды «Рейсинг Буллз» разрешено атаковать гонщиков основной команды, включая четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Таким образом, в «Ред Булл» исключили возможность применения командной тактики между двумя коллективами.

«Если бы ему было запрещено пытаться обогнать Ферстаппена, это было бы нарушением регламента. Так что ответ – да, разумеется, Хаджару разрешено атаковать болиды «Ред Булл». И я напомню, что на Гран-при Венгрии мы финишировали позади «Рейсинг Буллз». Поэтому ситуация ясна: на трассе команды соперничают друг с другом, независимо от того, кому они принадлежат», — приводит слова Мекиса Motorsport.