Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: в сезоне-2026 возможен неожиданный лидер наподобие «Брауна» в 2009-м

Вассёр: в сезоне-2026 возможен неожиданный лидер наподобие «Брауна» в 2009-м
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новый технический регламент Формулы-1, вступающий в силу в 2026 году, может привести к неожиданным результатам и изменить расстановку сил в чемпионате.

«Никто не может предсказать, что ждет нас в сезоне-2026. Точно так же, как в 2009 году никто не мог предсказать, что команда «Браун» окажется быстрее всех на 0,4 секунды на круге. Они вырвались в лидеры из ниоткуда. Впервые мы сталкиваемся с такими значительными изменениями в шинах, топливе, двигателе и шасси. И все эти изменения критически важны», — приводит слова Вассёра The Race.

С 2026 года вступят в силу новые правила, согласно которым эффективность силовой установки будет зависеть не только от мощности, но и от управляемости, работы с турбоямой и распределения энергии.

Материалы по теме
В «Феррари» проверят болид после аварии Хэмилтона в Нидерландах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android