Вассёр: в сезоне-2026 возможен неожиданный лидер наподобие «Брауна» в 2009-м

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что новый технический регламент Формулы-1, вступающий в силу в 2026 году, может привести к неожиданным результатам и изменить расстановку сил в чемпионате.

«Никто не может предсказать, что ждет нас в сезоне-2026. Точно так же, как в 2009 году никто не мог предсказать, что команда «Браун» окажется быстрее всех на 0,4 секунды на круге. Они вырвались в лидеры из ниоткуда. Впервые мы сталкиваемся с такими значительными изменениями в шинах, топливе, двигателе и шасси. И все эти изменения критически важны», — приводит слова Вассёра The Race.

С 2026 года вступят в силу новые правила, согласно которым эффективность силовой установки будет зависеть не только от мощности, но и от управляемости, работы с турбоямой и распределения энергии.