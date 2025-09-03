Опубликовано видео создания нового кубка для Хаджара за его первый подиум в Ф-1

Королевская фабрика фарфора Royaldelft показала процесс изготовления нового трофея для Исака Хаджара, который ранее разбил оригинальный кубок за третье место на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Видео опубликовано на странице компании в социальных сетях.

Хаджар сломал дебютный трофей, когда позировал с ним для традиционной командной фотографии. Французский пилот поставил завоёванный кубок на асфальт и его нижняя часть внезапно отломилась — вероятно, из-за того, что Хаджар держал трофей за самую тонкую часть.

Нельзя не отметить, что Хаджар стал первым гонщиком юниорской программы «Ред Булл», которому удалось финишировать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 в топ-3 гонки одного из этапов.