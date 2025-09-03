Скидки
Опубликовано видео создания нового кубка для Хаджара за его первый подиум в Ф-1

Опубликовано видео создания нового кубка для Хаджара за его первый подиум в Ф-1
Королевская фабрика фарфора Royaldelft показала процесс изготовления нового трофея для Исака Хаджара, который ранее разбил оригинальный кубок за третье место на Гран-при Нидерландов Формулы-1. Видео опубликовано на странице компании в социальных сетях.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

Хаджар сломал дебютный трофей, когда позировал с ним для традиционной командной фотографии. Французский пилот поставил завоёванный кубок на асфальт и его нижняя часть внезапно отломилась — вероятно, из-за того, что Хаджар держал трофей за самую тонкую часть.

Нельзя не отметить, что Хаджар стал первым гонщиком юниорской программы «Ред Булл», которому удалось финишировать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 в топ-3 гонки одного из этапов.

Фото
Исак Хаджар сломал кубок за свой первый в карьере подиум в Формуле-1
