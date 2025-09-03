Скидки
Штайнер: Хэмилтон чувствует давление, потому что Леклер его стабильно опережает

Штайнер: Хэмилтон чувствует давление, потому что Леклер его стабильно опережает
Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о сходе семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов. Британец разбил свой болид о барьер.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«Обычно Льюис был известен тем, что почти не ошибался. Благодаря этому он выиграл так много титулов, потому что был очень стабилен. И я не знаю, что случилось теперь. Всё дело в давлении? Ну, что бы это ни было, это была очень странная ошибка в исполнении Хэмилтона, как мне кажется. Под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис. И теперь и сам Льюис чувствует давление, потому что в «Феррари» Шарль Леклер стабильно его опережает», – приводит слова Штайнера GP Blog.

