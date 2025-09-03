BBC представила статус женщины, обвинившей Хорнера в неподобающем поведении

Женщина, которая обвиняла Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, вернулась к работе в Формуле-1. Об этом информирует BBC.

Имя женщины не раскрывается. Издание подчёркивает, что в «Королевских гонках» она не работала с тех пор, как была отстранена от работы «Ред Булл» в марте 2024 года. Женщина и её работодатель отказались от комментариев.

Напомним, об обвинении сотрудницы австрийской команды против Кристиана – тогда руководителя гоночного коллектива – стало известно в начале февраля 2024 года. Из-за обвинений «Ред Булл» принял решение провести внутреннее расследование, по итогам которого Хорнер был оправдан. В июле нынешнего года Кристиан покинул австрийскую команду.

