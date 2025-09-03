Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

BBC представила статус женщины, обвинившей Хорнера в неподобающем поведении

BBC представила статус женщины, обвинившей Хорнера в неподобающем поведении
Комментарии

Женщина, которая обвиняла Кристиана Хорнера в неподобающем поведении, вернулась к работе в Формуле-1. Об этом информирует BBC.

Имя женщины не раскрывается. Издание подчёркивает, что в «Королевских гонках» она не работала с тех пор, как была отстранена от работы «Ред Булл» в марте 2024 года. Женщина и её работодатель отказались от комментариев.

Напомним, об обвинении сотрудницы австрийской команды против Кристиана – тогда руководителя гоночного коллектива – стало известно в начале февраля 2024 года. Из-за обвинений «Ред Булл» принял решение провести внутреннее расследование, по итогам которого Хорнер был оправдан. В июле нынешнего года Кристиан покинул австрийскую команду.

Материалы по теме
Бриаторе ответил, стоит ли ждать Хорнера в «Альпин»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android