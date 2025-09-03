Остались ли у Ландо Норриса шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1?

Недавно завершился Гран-при Нидерландов, на котором один из претендентов на победу в чемпионате Ландо Норрис из «Макларена» столкнулся с проблемами, вылившимися в сход с гонки. Победу одержал его товарищ по команде и другой претендент на чемпионство Оскар Пиастри. В результате Пиастри увеличил отрыв от Норриса.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: остались ли у Ландо шансы на титул в нынешнем сезоне Формулы-1?

В настоящий момент в активе Пиастри, занимающего первую позицию в общем зачёте пилотов, 309 очков. У Ландо, располагающегося на втором месте, 275 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (205).

