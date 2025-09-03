Скидки
«Это унижение для всех. Теперь у вас есть заголовок!» Вольф — после Гран-при Нидерландов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о недавнем Гран-при Нидерландов, победу на котором одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Лучшим среди гонщиков «Мерседеса» был Джордж Расселл, показавший четвёртый результат. Ещё один пилот немецкой команды, Андреа Кими Антонелли, был 16-м.

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:38:29.849
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.271
3
Исак Хаджар
Racing Bulls
+3.233

«В концовке гонки «Макларен» на «харде» был быстрее всех нас на свежем «софте». Это унижение для всех. Теперь у вас есть заголовок!» — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Италии, состоится с 5 по 7 сентября.

Ранее Вольф прокомментировал итог гонки Расселла на Гран-при Нидерландов.

