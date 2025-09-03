«Феррари» представила специальную ливрею для Гран-при Италии

Команда Формулы-1 «Феррари» представила специальную ливрею для предстоящего домашнего Гран-при Италии, который пройдёт с 5 по 7 сентября в Монце.

Расцветка SF-25 является отсылкой к легендарному болиду T312, на котором 50 лет назад, в 1975 году, австралиец Ники Лауда завоевал свой первый титул чемпиона мира.

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Фото: Ferrari F1 Team

Формула-1 Гран-при Италии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское):

Пятница, 5 сентября:

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Италии.

Суббота, 6 сентября:

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии;

17:00. Квалификация Гран-при Италии.

Воскресенье, 7 сентября:

16:00. Гонка Гран-при Италии.