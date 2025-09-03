Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: для Ферстаппена хорошо, что у него не самая лучшая машина

Штайнер: для Ферстаппена хорошо, что у него не самая лучшая машина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Здорово, что никто не может доминировать на постоянной основе. Сколько лет побеждал Льюис? За семь-восемь лет лидерства «Мерседеса» болельщикам стало скучно. У «Ред Булл» было несколько лет доминирования, и теперь пришло время «Макларена».

Для Макса тоже хорошо, что у него не самая лучшая машина и ему приходится бороться. Так мы можем видеть, как они стараются извлечь максимум. Максу нравится сражаться, иначе он был бы известен как парень, который выигрывал чемпионаты на доминирующей машине. В этом году он выиграл гонки на болиде, который не является лучшим», — сказал Штайнер в видео на канале GPblog Nederland в YouTube.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен: кто знает, возможно, я больше никогда не выиграю чемпионат

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android