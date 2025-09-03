Штайнер: для Ферстаппена хорошо, что у него не самая лучшая машина

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Здорово, что никто не может доминировать на постоянной основе. Сколько лет побеждал Льюис? За семь-восемь лет лидерства «Мерседеса» болельщикам стало скучно. У «Ред Булл» было несколько лет доминирования, и теперь пришло время «Макларена».

Для Макса тоже хорошо, что у него не самая лучшая машина и ему приходится бороться. Так мы можем видеть, как они стараются извлечь максимум. Максу нравится сражаться, иначе он был бы известен как парень, который выигрывал чемпионаты на доминирующей машине. В этом году он выиграл гонки на болиде, который не является лучшим», — сказал Штайнер в видео на канале GPblog Nederland в YouTube.

