Гюнтер Штайнер ответил, почему фанаты перестали освистывать Макса Ферстаппена

Гюнтер Штайнер ответил, почему фанаты перестали освистывать Макса Ферстаппена
Комментарии

Бывший руководитель команды «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер предположил, с чем связано прекращение освистывания гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена некоторой частью болельщиков в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Свист прекратился, потому что фанаты знают, что он может победить на не самой лучшей машине», – сказал Штайнер в видео на канале GPblog Nederland в YouTube.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 205 очков. Лидером чемпионата является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 309 баллов.

Опрос
Остались ли у Ландо Норриса шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Формулы-1?

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

