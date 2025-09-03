Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жак Вильнёв: Леклер, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Ф-1

Жак Вильнёв: Леклер, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Ф-1
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о гонщике «Феррари» Шарле Леклере.

«Шарль расстроен, потому что, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Формулы-1. Всё пошло наперекосяк, и дальше будет ещё хуже. В следующем году вступит в силу совершенно новый регламент. Это будет тяжёлый период для Шарля. Он был там долгое-долгое-долгое время, и его звезда стала не такой яркой», — приводит слова Вильнёва F1oversteer со ссылкой на The F1 Show.

Ранее Вильнёв высказал мнение, что другой гонщик «Феррари», Льюис Хэмилтон, не станет завершать карьеру из-за слабых результатов.

Материалы по теме
Жак Вильнёв ответил, в какой момент Хэмилтон должен завершить карьеру

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android