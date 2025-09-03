Жак Вильнёв: Леклер, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Ф-1

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о гонщике «Феррари» Шарле Леклере.

«Шарль расстроен, потому что, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Формулы-1. Всё пошло наперекосяк, и дальше будет ещё хуже. В следующем году вступит в силу совершенно новый регламент. Это будет тяжёлый период для Шарля. Он был там долгое-долгое-долгое время, и его звезда стала не такой яркой», — приводит слова Вильнёва F1oversteer со ссылкой на The F1 Show.

Ранее Вильнёв высказал мнение, что другой гонщик «Феррари», Льюис Хэмилтон, не станет завершать карьеру из-за слабых результатов.

Старший брат Шарля Леклера сел за руль болида «Феррари»: