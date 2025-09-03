Финальный этап IDDC пройдёт 20–21 сентября на шоссейно-кольцевой трассе

20-21 сентября на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» пройдёт заключительный этап серии Igora Drive Drift Challenge (IDDC).

Лидером на финальный этап приедет Александр Мезенцев, который заметно оторвался от соперников — у него 612 очков. Фактически он может стать чемпионом уже на ранних стадиях этапа, а вот борьба за медали по итогам сезона будет максимально напряжённой. У идущих вторым и третьим Артёма Лейтиса и Дениса Антрушина 324 и 312 баллов соответственно. Не слишком отстал и Матвей Вахрушев, который расположился на четвёртом месте, — у него 271 балл. Замыкает пятёрку лидеров Илья Клюкин, у которого 224 балла.

Примечательно, что в первой пятёрке — представители четырёх разных регионов России. Александр Мезенцев и Илья Клюкин представляют Санкт-Петербург, Артём Лейтис — Карелию, Денис Антрушин — Архангельскую область, а Матвей Вахрушев — Ленинградскую область. Всего же по ходу прошедших этапов текущего сезона в IDDC приняли участие 55 пилотов из десяти регионов страны, а также спортсмен, представляющий Мальту.

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждёт насыщенная развлекательная программа. У зрителей будет возможность выйти на главную трассу автодрома во время парада пилотов, пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами. Гостей ждет выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки со вкусной едой и многое другое.

Как всегда, в субботу пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье — парные.