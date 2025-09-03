Скидки
Фото: Хэмилтон и Леклер выбрали для ГП Италии специальные шлемы в память о Лауде

Пилоты «Феррари» Льюиис Хэмилтон и Шарль Леклер выступят на предстоящем Гран-при Италии в специальных шлемах в память о Ники Лауде. 50 лет назад, в 1975 году, австриец, будучи гонщиком «Скудерии», завоевал свой первый титул чемпиона мира.

Хэмилтон выступит в жёлтом шлеме. Леклер выбрал красную расцветку.

Фото: https://x.com/Tom_Speight98

Гран-при Италии состоится с 5 по 7 сентября. «Феррари» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 260 очков. Лидером является «Макларен», у которого 584 балла.

Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении Леклера.

Жак Вильнёв: Леклер, вероятно, начинает понимать, что ему никогда не стать чемпионом Ф-1

