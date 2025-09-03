Фото: Хэмилтон и Леклер выбрали для ГП Италии специальные шлемы в память о Лауде

Пилоты «Феррари» Льюиис Хэмилтон и Шарль Леклер выступят на предстоящем Гран-при Италии в специальных шлемах в память о Ники Лауде. 50 лет назад, в 1975 году, австриец, будучи гонщиком «Скудерии», завоевал свой первый титул чемпиона мира.
Хэмилтон выступит в жёлтом шлеме. Леклер выбрал красную расцветку.
Фото: https://x.com/Tom_Speight98
Фото: https://x.com/Tom_Speight98
Фото: https://x.com/Tom_Speight98
Гран-при Италии состоится с 5 по 7 сентября. «Феррари» в настоящий момент занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету итальянской команды 260 очков. Лидером является «Макларен», у которого 584 балла.
Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении Леклера.
Экоактивисты повредили четыре спорткара «Феррари» на выставке: