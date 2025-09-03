Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Audi представила концепт-кар и новую философию дизайна своих автомобилей

Audi представила концепт-кар и новую философию дизайна своих автомобилей
Audi Concept C
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Audi представила Concept C — концепт-кар, отражающий новую философию дизайна автомобилей марки. Дизайнеры Audi переосмыслили внешний облик автомобилей и разработали новый визуальный язык, в основе которого концепция «Радикальной простоты» — так её назвал креативный директор компании Массимо Фрашелла.

Audi Concept C

Audi Concept C

Фото: Audi

Audi Concept C представляет собой двухместный электрический родстер со складной крышей и отличается спортивным минимализмом и чистыми формами. Одна из особенностей нового дизайна — передние фары с четырьмя горизонтально расположенными элементами, они станут цифровой подписью будущих Audi. Создатели отмечают, что дизайнеры в числе прочего вдохновлялись Auto Union Type C 1936 года, а также Audi A6 третьего поколения.

Audi Concept C

Audi Concept C

Фото: Audi

«То, какими мы создаём наши машины, определяет нашу компанию. Ясность — это философия и компас, которые будут вести Audi в будущее. Пришло время набрать обороты. Мы сосредоточены на том, что действительно важно, чтобы задавать новые стандарты дизайна и качества», — заявил исполнительный директор Audi Гернот Дёлльнер.

Audi Concept C

Audi Concept C

Фото: Audi

Технические подробности Audi Concept C не уточняются. Автомобиль также будет представлен на Международном автосалоне в Мюнхене, который пройдёт с 9 по 14 сентября.

Материалы по теме
Фото
В Chevrolet показали два концепта мощностью 2000 л. с. Они появятся в игре Gran Turismo 7
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android