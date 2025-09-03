Доменикали: все, кроме олдскульных фанатов, хотят спринтерские уикенды — даже Ферстаппен

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможном увеличении количества спринт-уикендов.

«Должен сказать, что, за исключением некоторых олдскульных болельщиков, все хотят спринтерских уикендов. Промоутеры настаивают на этом формате. Теперь и гонщики также заинтересованы в нём. Нам предстоит понять, стоит ли увеличивать их количество, как это сделать и стоит ли использовать другие форматы. Мы планируем провести несколько дискуссий с командами, чтобы определиться с направлением.

Что касается гонщиков, то изначально 18 были против таких уикендов, а двое — за, а сегодня всё наоборот. Мы обсуждали это на ужине, который организовали в Австрии, и все высказались за. Даже Макс [Ферстаппен], с которым я разговаривал один на один, начинает говорить, что в этом есть смысл. В конце концов, пилоты рождены для гонок», — приводит слова Доменикали Motorsport.

