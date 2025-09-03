Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали: все, кроме олдскульных фанатов, хотят спринтерские уикенды — даже Ферстаппен

Доменикали: все, кроме олдскульных фанатов, хотят спринтерские уикенды — даже Ферстаппен
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о возможном увеличении количества спринт-уикендов.

«Должен сказать, что, за исключением некоторых олдскульных болельщиков, все хотят спринтерских уикендов. Промоутеры настаивают на этом формате. Теперь и гонщики также заинтересованы в нём. Нам предстоит понять, стоит ли увеличивать их количество, как это сделать и стоит ли использовать другие форматы. Мы планируем провести несколько дискуссий с командами, чтобы определиться с направлением.

Что касается гонщиков, то изначально 18 были против таких уикендов, а двое — за, а сегодня всё наоборот. Мы обсуждали это на ужине, который организовали в Австрии, и все высказались за. Даже Макс [Ферстаппен], с которым я разговаривал один на один, начинает говорить, что в этом есть смысл. В конце концов, пилоты рождены для гонок», — приводит слова Доменикали Motorsport.

Материалы по теме
Доменикали заявил о готовности к переговорам по возвращению Гран-при Германии в календарь

Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android