Босс Ф-1 Доменикали — о реверсивной решётке: нужно проявить смелость и снова это обсудить

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали дал комментарий относительно возможного применения реверсивной стартовой решётки в спринтерских гонках.

«Да, этот вопрос у нас на повестке. Мы обсуждали это раньше, но в ближайшие месяцы нам понадобится смелость, чтобы продолжить дискуссии, потому что я слышал, как несколько гонщиков выступили за. Сначала все были против, но на последней встрече многие сказали: «Почему бы нам не попробовать?»

Не думаю, что здесь есть какая-то одна правильная или неправильная позиция — каждое мнение имеет значение. Мы оценим это вместе с ФИА и постараемся как можно лучше интерпретировать развивающуюся тенденцию», — приводит слова Доменикали Motorsport.

