В Формуле-1 рассмотрят идею с сокращением длительности основных гонок

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали не исключил, что в чемпионате может быть сокращена продолжительность основных гонок, которая сейчас составляет около 300 км.

«Нынешние гонки могут быть слишком длинными для молодой аудитории. Мы видим на многих наших каналах, что обзоры лучших моментов пользуются большим успехом. Для тех из нас, кто вырос на нынешнем формате, всё прекрасно, но есть значительная часть зрителей, которая хочет видеть только ключевые моменты.

Сейчас всё складывается хорошо, но именно поэтому мы не должны почивать на лаврах. Нам нужно подумать о следующем шаге», — приводит слова Доменикали Motorsport.

