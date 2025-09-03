Колтон Херта стал тест-пилотом команды Формулы-1 «Кадиллак»

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта стал тест-пилотом новой американской команды Формулы-1 «Кадиллак». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Херта в следующем сезоне с высокой вероятностью покинет заокеанский чемпионат и перейдёт в Формулу-2, чтобы, в том числе, добрать очки суперлицензии.

В настоящий момент у Херты 37 баллов из 40 необходимых.

Как сообщалось, менеджмент Херты обратился к нескольким командам Формулы-2 с вопросом о возможности совместной работы. Однако никаких конкретных договорённостей достигнуто не было. Ожидается, что наиболее вероятной командой для выступлений Херты в Формуле-2 станет «Према».