Херта прокомментировал подписание контракта тест-пилота с «Кадиллаком»

Херта прокомментировал подписание контракта тест-пилота с «Кадиллаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта прокомментировал подписание контракт тест-пилота с новоиспечённой командой Формулы-1 «Кадиллак».

«Я невероятно рад присоединиться к команде «Кадиллак» в качестве тест-пилота. Это возможность мечты, к которой я стремился долгое время. Быть частью команды «Кадиллак» в столь переломный момент — то, чего я не мог упустить. Моей мечтой всегда было участвовать в гонках Формулы-1, и я рассматриваю этот шаг как огромный на пути к моей цели. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы по максимуму выложиться и помочь «Кадиллаку» создать конкурентоспособную команду», — приводит слова Херты пресс-лужба команды.

Напомним, ранее сообщалось, что Херта в следующем сезоне с высокой вероятностью покинет заокеанский чемпионат и перейдёт в Формулу-2, чтобы, в том числе, добрать очки суперлицензии.

