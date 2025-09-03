Квят поздравил Хаджара с первым подиумом в Формуле-1

31-летний российский гонщик Даниил Квят отреагировал на подиум французского гонщика команды «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара.

«Старые добрые времена! И поздравляю мою бывшую команду с подиумом», — написал Квят в социальных сетях.

Даниил сделал репост записи в аккаунте Формулы-1, в котором упоминаются все финиши на подиумах в составе итальянской команды, среди которых есть и Квят, пришедший к финишу третьим на Гран-при Германии 2019 года в составе «Торо Россо».

Хаджар стал первым гонщиком юниорской программы «Ред Булл», которому удалось финишировать в своём дебютном сезоне в Формуле-1 в топ-3 гонки одного из этапов.