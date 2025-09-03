Скидки
Отец Переса: Чеко сделал Ферстаппена чемпионом мира

Отец Переса: Чеко сделал Ферстаппена чемпионом мира
Комментарии

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Кадиллака» Серхио Переса, высказался о его выступлениях в «Ред Булл».

«Чеко провёл с «Ред Булл» четыре года. Сколько лет «Ред Булл» был чемпионом? Все четыре. Именно Чеко сделал Ферстаппена чемпионом мира. Если бы в финальный сезон Чеко получил болид, который заслуживал, то он бы сам стал чемпионом. «Ред Булл» нуждался в нём, чтобы быть чемпионом. Ему дали хорошую машину, и он удержал позади восьмикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона», — приводит слова отца Переса GPBlog.

Примечательно, что Гарибай ошибся в подсчётах — у Хэмилтона семь титулов чемпиона мира.

Комментарии
